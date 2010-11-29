Yerli 'Slumdog Milyoner'ler ödüle doymuyor

T24 - Konya'daki bir kasabada çekilen 'Mommo-Kız Kardeşim' isimli filmin küçük yıldızları, yerel oyuncu kadrosuyla Oscar ödüllü 'Slumdog Millionare' filmini akıllara getiriyor.





Yönetmen Atalay Taşdiken'in 2008 yılında kendi memleketi olan Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde, senaryosunu yaşanmış bir öyküden uyarlayarak çektiği ''Mommo-Kız Kardeşim'' filmi, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen festivallerde başarılar kazanmaya devam ediyor.



Anneleri ölen ve babalarının evlendiği kadının kendilerini istememesi üzerine hasta dedeleriyle birlikte yaşamaya başlayan iki kardeşin yaşamını konu alan filmin başrol oyuncuları Elif (9) ve Mehmet Bülbül (13) kardeşler, Hüyük ilçesindeki okullarına gidip, günlük hayatlarını sürdürüyor.



Yerel oyuncu kadrosuyla Oscar ödüllü ''Slumdog Millionare'' filmini akıllara getiren ve TRT ekranlarında da gösterilen ''Mommo-Kız Kardeşim'' filmi, Almanya, Ukrayna, Yunanistan, Ermenistan, Kazakistan, Arjantin gibi farklı ülkelerdeki festivallerde elde ettiği başarıların ardından kısa süre önce de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 8. Uluslararası Çocuk ve Genç Yetişkinler Film Festivali'nde de (FICI) jüri ödülüne layık görüldü.



Filmde küçük kızın ağabeyi Ali'yi canlandıran Mehmet, 'Mommo-Kız Kardeşim''in elde ettiği en son başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, bu filmin kendisi için ilk oyunculuk denemesi olduğunu, bundan sonra yeni filmlerde oynayabileceğini söyledi.



Filmin başrollerinde oynamasına rağmen bu güne kadar ilçe dışında kendisini tanıyan çok az kişi olduğunu ifade eden Mehmet, ''Ancak kendi çapımızda tanınıyoruz. Bu filme bizim de emeğimiz var, bizim de katkımız olduysa 'tanınmaya da hakkımız var' diye düşünüyorum. Oynadığımız film sürekli ödül alıyor ancak biz ünlü gibi değiliz. Benzer bir film teklif edilirse oynamak isterim. Ancak bu filmin bana ve aileme maddi ve manevi anlamda önemli bir getirisi olmadı'' diye konuştu.



Filmde küçük kız Ayşe'yi oynayan Elif ise sadece okuldaki arkadaşlarınca tanındığını anlatarak, Türkiye genelinde de tanınmak ve ünlü olmak istediğini bildirdi.



Filmin çekildiği Çavuş beldesinin Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise ''Mommo-Kız Kardeşim'' filminin beldenin tanıtımına katkıda bulunduğunu, bu nedenle hemşehrileri olan yönetmen Atalay Taşdiken'e teşekkür ettiklerini kaydetti.



Kasabada yaşanmış bir hayat hikayesinden yola çıkarak hazırlanan filmin İran'dan Madrid'e, Ermenistan'dan Berlin'e kadar 30'a yakın ödül aldığına dikkat çeken Çiğdem, ''Yönetmenimiz Atalay Bey ile birlikte, Ayşe karakterini oynayan Elif'i bulabilmek için bölgede okul okul dolaştık. Bir kaç oyuncu dışında filmin tüm oyuncuları yerli halktan seçildi'' diye konuştu.

Mommo-kız kardeşim

Görüntü yönetmenliğini Ali Özel, müziklerini Erkan Oğur'un yaptığı filmde Elif Bülbül, Mehmet Bülbül, Mete Dönmezer, Mustafa Uzunyılmaz, Mehmet Usta, Ali Bakır ve Mehmet Çiğdem rol alıyor.



Atalay Taşdiken'in senaryosunu yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi ''Mommo-Kız Kardeşim'', gerçek bir yaşam öyküsünden sinemaya uyarlandı.



Film gösterime girmeden önce 59. Berlin Film Festivali Berlinale'de gösterilmiş ve filmin küçük oyuncuları Mehmet Bülbül ile Elif Bülbül de filmdeki performanslarından dolayı juri tarafından takdir edilmişti. Film daha sonra Almanya'nın Nürnberg kentindeki 14. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nde en iyi film ödülünü, Ina Weisse'nin yönetmenliğini yaptığı ''Der Architekt (Mimar)'' filmiyle paylaştı ve ayrıca seyirci ödülünü kazandı.



Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik bölümü mezunu olan ve bugüne kadar 300'ün üzerinde reklam filminin yönetmenliği yapan Taşdiken, 1993'te Türk-Rus-Özbek ortak yapımı ''5 Numaralı Kamp'' filminin senaryosunu yazmış ve yönetmenliğini de üstlenmişti.



Kız kardeşi Ayşe'ye hem ağabey, hem baba, hem anne, hem de bir bilge olmaya çalışan 9 yaşındaki bir çocuk ile kardeşinin serüvenini konu alan ''Mommo–Kızkardeşim'', yoksul, kimsesiz çocuk olma hallerini son derece duyarlı ve dokunaklı biçimde anlatıyor.



