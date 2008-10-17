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Ekonomi

‘Yerli sermayeye yönelin’

Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, dünyadaki mali krize karşı, milli ekonominin rekabet kabiliyetinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

17 Ekim 2008 03:00

Bakiyev, Devlet Başkanlığı Sarayında, parlamento, hükümet, yargı organları temsilcileri ile eyalet ve yerel yöneticileri, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, halklar asamblesi, uluslararası kurumlar ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, ulusa seslendi.

Bakiyev, ülkedeki sosyal ve ekonomik duruma, enerji ve tarım alanındaki sorunlara, dünyadaki mali krizin milli ekonomi üzerindeki etkilerine değindiği konuşmasında, enerji ve tarım alanındaki mevcut sorunları çözerek, dünyadaki mali krize karşı ülke ekonomisinin rekabet kabiliyetini güçlendirebileceklerini vurguladı.

Dünyadaki mali kriz dolayısıyla gelecek yıl doğrudan yabancı yatırım girişinin azalacağını tahmin ettiklerini belirten Bakiyev, hükümete, yerli sermayeye yönelmesi çağrısında bulundu.

Bakiyev, ülkede siyasi anlamda 2008 yılının sakin geçmesi sayesinde, devlet olarak sosyal ve ekonomik kalkınma alanında büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

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