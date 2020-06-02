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Çevre

‘Yerli otomobil’in fabrikası için ‘ÇED olumlu’ raporu alındı

02 Haziran 2020 14:38

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Bursa’nın Gemlik ilçesindeki otomobil fabrikasının kurulması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

TOGG tarafından yapılan paylaşımda, “TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi. Tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model. 4 bin kişiye istihdam. Türkiye'mize hayırlı olsun!” İfadesi kullanıldı.

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