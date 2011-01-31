Yerli otomobil için ilk adım atıldı

T24- 15 üreticiden oluşan Otomotiv Sanayicileri Derneği yerli otomobil için düğmeye bastı. Dernek komite kurarak rapor hazırlayacak. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "Belki bir rüya, belki de bir Türk markası çıkacak. Hepsini göreceğiz" diyerek komite kurulması için yaptıkları çağrıya tüm firmaların olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayicilere “Artık yerli otomobilimizi üretelim” çağrısına ilk somut adım Otomotiv Sanayicileri Derneği’nden (OSD) geldi. OSD’yi oluşturan Tofaş, Ford Otosan, Oyak Renault, BMC, Toyota Türkiye, Karsan, Otokar, Hyundai Assan gibi 15 üretici firma kendi aralarında bir komite oluşturup Türk otomobil markası için kapsamlı bir rapor hazırlama kararı aldı. Rapor Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve Başbakan Erdoğan’a iletilecek.

Radikal Gazetesi'nin haberine göre OSD Başkanı Kudret Önen, “Başbakan’ın çağrısından sonra bir süre izledik ancak artık konuşmanın zamanı geldi. OSD olarak yerli otomobilin üretilebilirliği konusunda düğmeye bastık” dedi. Başbakan’ın yerli otomobil isteğinin Türkiye’nin en önemli sektörünün gelişip büyümesi açısından önemli bir mesaj olduğunu kaydeden Önen, OSD’nin konuyu detaylarıyla masaya yatıracağını ve tüm sanayicilerin fikirlerini soracaklarını söyledi.

Rüya mı, gerçek mi göreceğiz Yerli araç üretimiyle ilgili komite kurulması için üyelere yöneldiklerinde tüm firmaların olumlu baktığını söyleyen Önen Türkiye’de üretilecek araç konusunda hazırlanacak raporun dizayn, tasarım, üretim aşamaları içeren teknik ve iç-dış pazarları kapsayan pazarlama konularını içereceğini anlattı. Önen, “Belki bir rüya, belki de bir Türk markası da çıkabilir. Hepsini göreceğiz” dedi.

Elektrikliye özel indirim istemedik OSD Başkanı Önen, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) çevreci araçların vergilendirmesi konusunda ortak bir rapor hazırlayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunulduğunu söyledi. Önen, hazırladıkları raporun sadece elektrikli otomobilleri içermediğini belirterek, “Biz vergilendirmede aracın hibrid, elektrikli, benzinli, mazotlu olduğu değil de çevreye ne kadar karbondioksit yaydığı dikkate alınsın dedik. Talebimiz karbondioksit oranına göre kademeli olarak bir nakdi teşvik olsun şeklinde. Örneğin en düşüğe 5 bin lira gibi. Karbondioksit oranı yükseldikçe bu kademeli olarak azaltılmalı. Dünyadaki örnekleri de böyle, hepsini inceledik.”