Yerli otomobil görüşmeleri başladı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yerli otomobil üretimi ile ilgili, ''1-2 tane babayiğitle görüşmeye başladık'' dedi.

CNN Türk'te açıklamalar yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yerli otomobil üretimine ilişkin bir soruyu şu şekilde cevapladı:

''Şu anda öyle bir babayiğit yok falan demiştik. Şimdi 1-2 tane babayiğitle görüşmeye başladık'' diye konuştu.

Firmaların ismi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Çağlayan, firmaların yurt içinden mi yoksa yurt dışından mı olduğuyla ilgili soruya, ''Dışarıdan, ama Türkiye'de de olan bir şey. İki gün evvel bu konu üzerinde önemli bir görüş alışverişinde bulunduk. Ne beklediklerini, ne istediklerini anlattılar ve bizim bu konuda taleplerimizin ne olduğunu ifade ettik.

Önümüzdeki günlerde birkaç kez daha görüşeceğiz. Ümit ediyorum ki, inşallah şu anda benim bire bir yapmış olduğum görüşme bu. Herhalde iyi bir seviyeye gelecek, çok kısa birkaç gün önce'' şeklinde yanıtı verdiği belirtildi.

Çağlayan, görüşmelerin ardından ümitli olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine de ''Babayiğit yavaş yavaş çıkacak. Şu anda babayiğit adayı var, namzetleri var, onlarla görüşüyoruz.

İnşallah bu konuda Sayın Başbakanımızın Türk sanayisi, Türk ekonomisi adına yapmış olduğu bu çağrı inşallah yerini bulacak. Bekleyin bakalım, ümit ederim inşallah güzel bir haber gelecektir'' dedi.