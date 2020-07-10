Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni tarihi belli oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik’te tahsis edilen arazide inşaata başlamaya hazırlanıyor. 18 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan temel atma törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak.

Projenin toplam bedelinin 22 milyar lira olacağı belirtildi. Proje alanı 49 yıllığına TOGG’a tahsis edilirken arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak.

Temel atma törenine Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli alınacağı öğrenildi. Aynı gün Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor. (İHA)