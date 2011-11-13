-Yerli oto nasıl olsun? İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, tüketicilerin, yerli otomobilin, ''kaliteli, özellikli ve aynı zamanda ekonomik'' olmasını istedikleri ortaya çıktı. Araştırma şirketi Barem Research tarafıdan otomobil satışlarının en yüksek olduğu 6 ilde ekim ayında gerçekleştirilen ankette, önümüzdeki 3 yıl içinde otomobil satın almayı planlayan 330 kişi ile görüşüldü. Açıklamaya göre ankete katılanlardan yüzde 70'i yerli otomobili satın alabileceğini ifade etti. Araştırmaya katılanlar, bu otomobilin kaliteli, özellikli ve ekonomik olmasını tercih ettiğini belirtti. Görüşülen kişilerin yüzde 58'i ''yerli otomobil'' projesini biliyor. Bu oran cinsiyet ve yaş grupları açısından benzer, ancak iller bazında farklılaşıyor. Yerli otomobil projesini bilenlerin oranı en yüksek il ise yüzde 69 ile İstanbul oldu. Ankete katılanların yüzde 56'sı yerli markalı otomobilin yalnızca Türkiye'de satılacağını düşünürken, yüzde 18'lik grup tüm dünyada satılacağını, yüzde 26'lık grup ise komşu ülkelerde de satılacağını düşünüyor. Üç kişiden ikisi yerli markalı otomobilin fiyatının yabancı benzerlerinden daha ucuz olacağını görüşünü taşırken, yüzde 3'lük bir grup ise daha pahalı bir fiyat bekliyor. Bir başka detayda ise ankete katılanların yüzde 53'ü yerli markalı bir otomobilden yabancı benzerleriyle aynı kalitede olması beklentisini taşırken, yüzde 58 gibi bir başka grup da aynı ürün özelliklerinin yer almasını istiyor. Yerli otomobil ile yabancı rakipleri karşılaştırıldığında ise benzer ürün özellikleri, benzer kalite, ancak daha ucuz fiyat beklentisi ön plana çıkıyor. Bu çerçevede ankette görüşülen her 3 kişiden ikisinin yerli otomobili alabileceğini söylemesi dikkati çekiyor.