Yerli, milli ve Lamborghini bir milletvekili adayı; Kenan Sofuoğlu

AKP, dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu Adapazarı’ndan milletvekili adayı gösterdi. Sofuoğlu, Adapazarı’ndaki AKP toplantısına, Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle gitti. Şampiyon milletvekili adayının lüks aracıyla gelmesi bugünkü Cumhuriyet'te "Yerli, milli ve Lamborghini" şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP sık sık "Yerli ve milli" kavramını kullanıyor. ÖTV zamlarına gelen eleştirilerileri de, Erdoğan, "Kalkıp da Porsche kullanacağına, Fiat kullan, Volkswagen kullan. Biraz daha düşür harcamayı" diye savunmuştu.

Lamborghini Aventador S model otomobilini il başkanlığı önüne park eden Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyledi. Adaylığının kendisi için sürpriz olduğunu anlatan Sofuoğlu “Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya’dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip, parti aracına bindi.

Kenan Sofuoğlu kimdir?

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da doğmuştur. Aslen Trabzon'ludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan'dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu'dur. Bir kız kardeşi vardır.

1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin'i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan'ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan'ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Adapazarı'ndaki evleri depremin başlamasından 10 saniye sonra yıkıldı. Sofuoğlu kardeşler apartmanlarında yaşamını yitiren 15 kişiden daha şanslı idiler ve göçük altından sağ kurtarıldılar. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.

Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. (Yarışın birincisi ağabeyi Sinan Sofuoğlu, ikincisi de diğer ağabeyi Bahattin Sofuoğlu'dur) 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası'nda ilk üç sırayı yine ağabeyleri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.

Sofuoğlu kardeşler bütün bu başarıları elde ederken, 2002 senesinde maddi durumlarının yetersizliği, sponsor bulmakta güçlük çekmeleri nedeni ile içlerinden (sadece birinin) Kenan kardeşlerinin Avrupa'daki yarışlara katılmasına karar vermişlerdir. Kenan Sofuoğlu, 2002 yılında Almanya'ya giderek oraya yerleşmiş, aynı yıl Yamaha-Cup yarışını kazanmıştır. Yarışma sonunda en büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin 2002 yılında bir trafik kazasında ölmüştür. Kenan Sofuoğlu abisi Bahattin Sofuoğlu'nun ismini uluslararası yarışlarda kaskında taşımaktadır.

2002 yılında Almanya, Hannover'de, sonra Braunschweig'de, 2003'ten 2005'e kadar Düsseldorf'ta ve 2006 yılında da Hollanda'nın Zwolle kentinde yaşadı.

2003 sezonunda Supersport-IDM'de 2. Oldu. 2004 sezonunda Fim Superstock 1000 Cup şampiyona üçüncüsü olmuştur.2005 Superstock-1000 şampiyonluğunu hedef seçmiştir. İlk iki yarışı kazanmasına rağmen yaptığı bir kaza sonucu bileğini kırması sebebiyle İtalya Misano'daki yarışa katılamamış, sezonu 2. olarak tamamlamıştır.

2006 senesinde Supersport-WM'ye başlarken sponsorluk sorunları yüzünden Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak son anda İsviçre'de yaşayan, ismi gizli tutulan bir Türk işadamının sponsorluk sağlamasıyla Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport WM'de 2006 sezonunu 3. olarak tamamlamıştır.

2007 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon olmuştur.

Ağabeyi Sinan Sofuoğlu 9 Mayıs 2008 günü Kocaeli Körfez Pisti’nde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.2010 Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda birinci oldu. 2010 Techomag CIP ile anlaştı. 2010 Moto 2′de Portekiz ve İspanya yarışlarına katılmıştır. 2010 Yine Moto 2′de yarışan ilk Türk motosikletçidir. 2011 Babası İrfan Sofuoğlu vefat etti.

2011 Moto 2 sezonunu 59 puanla 17. sırada tamamladı. 2012 SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon oldu. Bununla birlikte üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Kenan Sofuoğlu'nun hayatı 2012 yılında “54” adı ile bir belgesel film yapılarak NTV Spor’da gösterilmiştir.

Genç sporculara yardımcı olmak için Adapazarı Akyazı'da dünya standartlarında bir pist yaptı. Bu işe gönül verdiğinde tek bir kelime yabancı dil bilmeyen Kenan, artık iyi derecede İngilizce ve biraz Almanca bilen uluslararası bir sporcu.

15 Eylül 2013 tarihinde Intercity İstanbul Park'da yapılan Supersport Dünya Şampiyonası’nın 11. yarışını, MAHİ Racing Team İndia takımının pilotu Kenan Sofuoğlu kazandı. Kenan Sofuoğlu, 2013 sezonunda Phillip Island, Imola ve Silverstone pistlerinin ardından 4. kez birincilik aldı.

Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile Sakarya’da evlendi. 4 Mart 2015 tarihinde Hamza adında bir oğlu doğdu. Oğlu Hamza 25 Temmuz 2015 tarihinde vefat etti.10 Mayıs 2015 tarihinde İtalya’nın Imola Pisti’nde 17 tur üzerinden yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışa ikinci sıradan başlayan milli sporcu Kenan Sofuoğlu birinci oldu.4 Ekim 2015 tarihinde yapılan Dünya Supersport Şampiyonası’nın Fransa’daki 11. ayağında 2. olan Kenan Sofuoğlu, Katar’daki son yarış öncesi sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece 2007, 2010 ve 2012’nin ardından 4. kez Supersport şampiyonu oldu.

Sofuoğlu son olarak da AKP'den milletvekili adayı oldu.