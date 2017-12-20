'Yerli Malı Haftası öksüz kalmasın'

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara) (DHA)- TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı ve Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Tekin Çelik, Türkiye’de yerli malı kullanımının özendirilmesi ve bilinçlenme için Yerli Malı Haftası’nın daha etkin şekilde kutlanması gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerin kendi ekonomisini güçlü tutmak amacıyla yerli malı kullanımını teşvik ettiğini, kendi sanayicisine çiftçisine sahip çıktığını belirten Çelik, sürdürülebilir, aynı zamanda istihdam dostu bir büyümenin elde edilebilmesi ve kalkınma için ‘yerli ekonominin’ güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Aralık ayı sonunda kutlanan Yerli Malı Haftasının öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Çelik, son yıllarda tüm sektörlerde yerlileşmeye yönelik önemli adımlar atıldığını anımsattı. Özellikle savunma sanayinde, enerji sektöründe ciddi bir mesafenin alındığını, son olarak da ithal ürünü yerli yapan KOBİ’ler için teşvik getirildiğini ve \"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik\" ile kamunun yapım işi ihalelerinde, ihale dokümanlarının yerli ürün kullanımını sağlayacak şekilde hazırlanması zorunluluğunun getirildiğini vurguladı.

Yerli malı kullanımının yaygınlaştırılmasında asıl sorumluluğun kamuda olmakla birlikte bu konunun tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayan Çelik, “Kuşkusuz ki kanunlar, yönetmelikler, teşvikler yerli malının tercih edilmesinde çok etkilidir. Ancak bireylerin de bilinçlenmesi gerektiği ortadadır. Daha küçük yaşlardan itibaren bu bilinci okul çağında çocuklarımıza verebilmeliyiz. Bu amaçla kutlanan bir haftamız da var. Ancak küreselleşme söylemlerinin etkisiyle geri plana düşen yerli malı haftası öksüz kalmamalı, yeniden canlandırılmalı. Hükümet, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, eğitimciler elbirliği ile her yıl yerli malı coşkusunu yaratabilir” dedi.



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