-Yerli helikopter ve otomobil 2023'e kadar yapılacak ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Sanayi Bakanı olduğum dönemde gaz vermek için bana 'Otomobil Bakanı' demişlerdi, şimdi ne diyorlar bilmiyorum? Ama Türkiye yerli otomobilini de helikopterini de uçağını da 2023'e kadar yapacak'' dedi. Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu'nun (DASİFED) Dedeman Oteli'nde düzenlediği toplantıya katılan Çağlayan, Türkiye'nin gideceği istikameti belirlediğini ve bu istikametin Türkiye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu bildirdi. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu dile getirerek, konulan hedeflerin çok rahat yapılabileceğini ifade etti. Bu hedeflerin yakalanmasında Türk özel sektörünün çok önemli payı olduğunu aktaran Çağlayan, devletin artık, geçmişte uğraşılan bir çok şeyle ilgilenmeyeceğini, ihracatı da ithalatı da özel sektörün yapacağını söyledi. Bundan sonra cevher ihraç etmenin kendisini tatmin etmediğini dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu: ''Önemli olan bundan sonra cari açığı çözecek yatırımları Türkiye'de yapmaktır. Ben bu cevheri ihraç edeceğime, cevheri işleyip, hammadde haline getirip, sanayinin ihtiyacını burada karşılayıp, başka ülkelere de ihraç edeceksem bunu yapmak zorundayım. Şu an çalışmalarımızın temelinde Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) dediğimiz çalışmalar devam ediyor. Ben Sanayi Bakanı olduğum dönemde Türkiye'nin ilk kez sanayi envanterini çıkardık. Cari açık konusunda herkes konuşuyor, sanki ithalatı ben yapıyorum. Hesabı da ben veriyorum, tabii ki vereceğim, bundan kaçınmam. Bugün cari açık çok önemli bir konu. 6 sektörü masaya yatırdık, özel sektör ve kamu kurumlarımızla beraber. Artık kararları masa başında almıyoruz. Sektörle birlikte kararlar alıyoruz. Bu 6 sektör, geçen yıl bizim 103 milyar dolar ithalat, 73 milyar dolar ihracat yaptığımız sektörler. Neden biz cari açık veriyoruz? Derdimiz ne? Derdimiz belli. Türkiye'de otomotiv sektörü şu an bizim için lokomotif sektör. Evet, ben de çok arzuluyorum. Sanayi Bakanı olduğum dönemde gaz vermek için bana 'Otomobil Bakanı' demişlerdi, şimdi ne diyorlar bilmiyorum? Ama Türkiye yerli otomobilini de helikopterini de uçağını da 2023'e kadar yapacak.''