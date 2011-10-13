T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yerli helikopter 5 yıla hazır ESKİŞEHİR (A.A)

13 Ekim 2011 14:11

-Yerli helikopter 5 yıla hazır ESKİŞEHİR (A.A) - 13.10.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı Helikopter Programları Daire Başkanı Köksal Liman, Özgün Helikopter Projesi için karar alındığını, helikopterin nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Liman, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğini, buna bağlı olarak ülkede üretilmesi planlanan helikopterlerin de komşu ülkelere satılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin kendi başına helikopter tasarlayıp üretmek için iyi bir pazar olduğunu belirten Liman, şöyle konuştu: ''Özgün Helikopter Projesi'nin startı veriliyor, kararı alındı. Şu anda nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye helikopter kullanımında dünyada 9. sırada, ancak sanayi noktasında henüz sıralamaya giremedik. Türkiye iyi bir helikopter pazarı. Pazar olarak iyi olmamız, para harcamamız nedeniyle bu sanayiyi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye doğa koşulları nedeniyle dikine iniş-kalkış yapabilen bir hava aracına ihtiyaç duyuyor. Bunu çevre ülkelerle birlikte değerlendirdiğimizde aslında o ülkelerde de böyle bir pazar olduğunu görüyoruz. Önümüzde büyük bir pazar var. Bunun da yurt içinde yapılan üretimlerle karşılanmasını hedefliyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24