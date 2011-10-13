-Yerli helikopter 5 yıla hazır ESKİŞEHİR (A.A) - 13.10.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı Helikopter Programları Daire Başkanı Köksal Liman, Özgün Helikopter Projesi için karar alındığını, helikopterin nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Liman, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğini, buna bağlı olarak ülkede üretilmesi planlanan helikopterlerin de komşu ülkelere satılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin kendi başına helikopter tasarlayıp üretmek için iyi bir pazar olduğunu belirten Liman, şöyle konuştu: ''Özgün Helikopter Projesi'nin startı veriliyor, kararı alındı. Şu anda nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye helikopter kullanımında dünyada 9. sırada, ancak sanayi noktasında henüz sıralamaya giremedik. Türkiye iyi bir helikopter pazarı. Pazar olarak iyi olmamız, para harcamamız nedeniyle bu sanayiyi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye doğa koşulları nedeniyle dikine iniş-kalkış yapabilen bir hava aracına ihtiyaç duyuyor. Bunu çevre ülkelerle birlikte değerlendirdiğimizde aslında o ülkelerde de böyle bir pazar olduğunu görüyoruz. Önümüzde büyük bir pazar var. Bunun da yurt içinde yapılan üretimlerle karşılanmasını hedefliyoruz.''