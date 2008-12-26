Yerli 'Erasmus' geliyor

YÖK Genel Kurulu'nda kabul edilen Farabi Değişim Programı, üniversite sistemine önemli bir yenilik getiriyor. Buna göre üniversiteler öğrenci ve hoca değişimi yapacak.



Avrupa'da uygulanan üniversiteler arası öğrenci değişim programı Erasmus, Türkiye'ye uyarlanıyor. 'Farabi' adı verilen program kapsamında üniversiteler öğrenci ve hoca değişimi yapacak.



Öğretim üyeleri, yeni kurulan üniversitelerde ders verirse ekstra ücret alacak. Mesela Ankara'dan Hakkari'ye gidecek profesöre 5 bin YTL civarında ek ders ücreti verilecek. Böylece öğretim üyesinin 3 bin YTL'lik maaşı 8 bin YTL'ye çıkabilecek. Değişim, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlayacak.



YÖK Genel Kurulu'nda kabul edilen Farabi Değişim Programı, üniversite sistemine önemli bir yenilik getiriyor. Devlet ve vakıf üniversiteleri ile birlikte askerî yükseköğretim kurumları ile polis teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarını da kapsıyor. Bu kapsamda isteyen öğrenci kendi okulunun dışında başka bir üniversitede eğitim alabilecek. Öğretim üyeleri de farklı kurumlarda ders verebilecek. Öğrencilerin daha çok Doğu illerinden batıya gelmesi beklenirken, öğretim elemanlarının bunun tersini yapması öngörülüyor.



Not ortalaması 4 üzerinden 2 olanların tercih edileceği programda, öğrenci başarısı teşvik edilmiş olacak. Uygulamanın rağbet görmesi için değişime katılacak öğrenci ve hocalara ekstra ücret ödenecek. Öğrenciye 270-540 YTL arasında burs verilecek. Bir üniversitede kadrolu iken yeni kurulan bir üniversitede ders verecek hocanın ek dersleri 10'la çarpılacak. Ankara'daki bir profesör Hakkari ya da başka bir üniversitede bir veya iki dönem ders verirse 3 bin YTL'lik maaşının dışında ilave 5 bin YTL civarında ücret alacak.



Programa Yunus Emre, Mevlânâ veya Ulusal Değişim Programı gibi isimler konulması tartışılırken, YÖK Genel Kurulu, Farabi isminde uzlaştı. Bu adı teklif eden üye Halis Ayhan, Farabi'nin yurtdışında en fazla tanınan filozoflardan olduğunu söylüyor. Değişim programına uygun olarak 'çok gezmiş' bir isim olan ünlü filozofun dünya kültüründe Aristo'dan sonra insanlık kültürünün ikinci öğretmeni olarak tanındığını da belirtiyor.

