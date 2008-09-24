Yerli 'Erasmus' başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde uygulanan öğrenci değişim programının (Erasmus) Türkiye versiyonunu hayata geçiriyor. Böylece öğrenciler sadece bir üniversite yerine iki üniversitenin eğitim tecrübesinden yararlanabilecek.



Projenin adını AB'deki gibi ünlü bir kişinin adı yerine 'Ulusal Değişim Programı' (UDEP) koymayı tercih eden YÖK, proje kapsamındaki öğrencilere burs, üniversitelere ise ilave ödenek verecek. Proje için ÖSYM'den kanunla alınan parayı kullanacak olan YÖK, sponsorlardan da destek alacak. Şu anda projenin maliyeti üzerinde çalıştıklarını belirten YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Gönül Köprüsü Projesi'nde olduğu gibi biz de öğrenci değişim programında sponsorlardan yararlanmak istiyoruz." dedi. YÖK Başkanı Özcan, uygulamanın tamamen gönüllülük esasına göre işleyeceğini belirtirken, "Eski uygulamalar işin içinde para olmadığı için işlemiyordu. Şimdi bu iş için hem üniversitelere ödenek göndereceğiz, hem de öğrencileri bursla destekleyeceğiz." dedi.



Ne kadar çok öğrenci değişim programından yararlanırsa o kadar memnun olacaklarını anlatan Özcan, "Sadece doğudan batıya değil batıdan da doğuya öğrenci değişimi olacak." diye konuştu.



Farklı üniversite şansını başarılı öğrenciler yakalayabilecek. Buna göre ön lisans ve lisans kümülatif akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 70 olan öğrenciler programa dahil olabilecek. Değişime katılmak isteyen öğrenciler başvuruların değerlendirilmesi sonucunda üniversiteye alınacak. Öğrencilerin ders yükleri, esas öğrenci olarak kayıtlı oldukları kendi üniversitelerinde aynı dönemde almaları gereken ders yükünden daha az olamayacak. Öğrencilerin alacakları derslerin kendi kurumlarında aldıkları ve alacakları derslerle çakışmaması için, ilgili bölüm sorumluları değişim gerçekleşmeden önce yapılması gereken 'Öğrenim Anlaşması'nda gerekli tedbirleri alacak. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarının önlenmesi amacıyla misafir olunan üniversitenin alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilecek. Değişim sonrası öğrencilerin başarılı oldukları tüm dersler kendi üniversitelerinde almaları gereken dersler olarak kaydedilecek.



Öğrenci değişimi 2. sınıftan itibaren



Başka bir üniversitede bir veya iki dönem okuyacak öğrencilere 5 veya 10 ay üzerinden 150 YTL civarında aylık burs verilmesi planlanırken, yurt ve üniversite imkânlarından da değişim öğrencilerinin diğer öğrenciler gibi yararlanması öngörülüyor. Yani üniversiteler misafir öğrencilerinden ekstra para talep etmeyecek. Ulusal Değişim Programı'na tüm devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitüleri, bağımsız vakıf meslek yüksekokulları, askerî yükseköğretim kurumları ve polis teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarına dahil olabilecek. Program ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak. Ancak hazırlık ve birinci sınıfta okuyanlar program dışında kalacak. Öğrenci değişimi için UDEP'e dâhil olmak isteyen üniversiteler arasında 'ikili anlaşma'lar yapılacak.



