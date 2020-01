'Yerli dizilerde önce oyuncu bulunuyor, sonra senaryo yazılıyor'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Sema Karabıyık, Meryem Uzerli'nin rol alacağı yeni dizide partnerinin kim olacağı ve Uzerli'nin aksanına uygun senaryo yazımı haberleri üzerinden Türkiye'deki dizi sektörünü eleştirdiği yazısında, "Aslolan hikayedir, senaryodur, karakterdir. O karaktere en uygun oyuncuyu seçebilmek için deneme çekimleri yapılır. Bizde ise deneme çekimleri oyuncunun rol kabiliyetini test etmek olarak algılandığından hakaret olarak kabul ediliyor" yorumunda bulundu.

"Dizi sektörü senaryoya hikayeye yatırım yaptığında, senaristlerin emekleri karşılıksız bırakılmadığında gelişebilir" diyen Karabıyık, "Reyting makinesi, garantili reyting yaklaşımıyla oyunculara yüksek ücretler peşin ödendiğinde değil!" ifadelerine yer verdi.

Sema Karabıyık'ın Yeni Şafak gazetesinde "Aranıyor’ haberleri eşliğinde Meryem Uzerli" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2015) yazısı şöyle:

Meryem Uzerli tükenmişlik sendromu gerekçesiyle Hürrem'i bırakıp gideli iki yıl oldu. Rolü, yapımcının kontrolü dışında bırakıp gitmesine rağmen İnstagram kültürünün etkisiyle ilgiyi hiç kaybetmedi. Hürrem'e hayat verirken yaşadığı sıkıntıları, hamilelik sürecinin her aşamasını, duygu dünyasında yaşadığı fırtınaları hayranlarıyla paylaşması sektörün vazgeçilmezi haline getirdi. Hürrem gibi cazibesi ve karizması yüksek bir karaktere hayat veren, herkesin hayran olduğu kadının, bekar anneler kervanına katılması en büyük etken her daim gündemde kalmasına.



Yetersiz Türkçesi, aksanı, Hürrem için avantaj olmakla beraber yeni projede aksanına uyumlu bir hikaye üretebilmek adına aylardır uğraş veriliyor. Dokuz ayrı senarist grubuna senaryo yazdırıldığı, beğenilmediği haberleri yer alıyor medyada. Uzun bir zaman partnerinin kim olacağına dair haberler yer almıştı, en sonunda Murat Yıldırım'da karar kılındı. Şimdilerde ise sinema filmi için partner arandığına dair haberler çıkıyor. Tek rol ile şöhreti yakalayan, yapımcıların, magazin dünyasının vazgeçilmezi haline gelen Meryem Uzerli; 'aranıyor' haberlerinin öznesi olmaya devam edecek gibi. Yarıda bırakılmışlık, tamamlanmamışlık hissi yeni projelerin aranan yüzü yapmaya yetiyor Meryem Uzerli'yi.



Dokuz ayrı senarist grubu Meryem Uzerli'nin merkezde olduğu tutkulu bir aşk hikayesi inşa etmeye çalıştı ama başarılı olamadı! Başarısızlığın sebebi siparişin eksik verilmesi. Tutkulu bir aşk hikayesi ama derdi, felsefesi, önermesi ne olacak dizinin? Bir iddiaya göre ise yapımcı tarafından senaristlere emekleri karşılığında ödeme yapılmadı. Murat Yıldırım'ın on üç bölüm ödemesini peşin aldığı yönünde haberler medyaya sızdırılırken; senaristlere beğenmedim o zaman ödeme yok denmesi kelimenin tam manasıyla emek hırsızlığı.



Oyunculara ödenen peşin ücretler transfer paraları ışığında dizi sektörünün geliştiği reytinglere yenilmeyeceği yorumlarını okuyunca şaşırıyorum. Dizi sektörü senaryoya hikayeye yatırım yaptığında, senaristlerin emekleri karşılıksız bırakılmadığında gelişebilir. Reyting makinesi, garantili reyting yaklaşımıyla oyunculara yüksek ücretler peşin ödendiğinde değil!

Peşin ödenen ücretlerin sektöre zarar verdiğini görmek için yakın geçmişi hatırlamak yeterli. Yaprak Dökümü sonrası Halil Ergün reytingi yüksek oyuncu ligine yükseldi, Gün Akşam Oldu dizisi için on üç bölümün ücretini peşin aldı. Çocuklarının sırlarından haberdar olmayan bir babanın ailesini tekrar bir araya getirme girişimi 4 bölümle sınırlı kalınca dokuz bölümün parasını iade etti.

Nurgül Yeşilçay Sensiz Olmaz için 13 bölüm ücretini peşin aldı, dizi yedinci bölümde yayından kalktı. Bülent İnal, Karayılan dizisinde 26 bölüm üzerinden kanala borçlandı, 18 bölümde final yapınca başka bir diziyle borcunu ödedi. Bergüzar Korel'le başrolü paylaştığı Sessiz Şarkı'da 13 bölüm oynayarak kapattı borcunu.



Mehmet Aslantuğ'un Canım Babam dizisi için 26 bölümün ücretini peşin aldığı iddia edildi, dizi 11. bölümde final yaptı. Mehmet Aslantuğ demişken Racon Ailem İçin beklemediği bir şekilde dört bölümde veda etti. Racon'un çok iyi bir dizi olduğu inancındaydı Aslantuğ; sadece kendi karakterine yoğunlaştığı, projeleri seçerken hikayenin bütününü senaryonun gidişatını gözden kaçırdığı için.



Kıvanç Tatlıtuğ'a Kurt Seyit ve Şura öncesi ödemesi peşin yapıldı. Beklenen reytingi alamayınca oyuncu indirim yapmak zorunda kaldı. Star TV ya benimsin ya da hiç kimsenin yaklaşımıyla önce oyuncuları 'renklerine' bağlıyor, sonrasında yapımcılarla anlaşıp senaryo siparişi veriyor. Bu formül şimdiye kadar sadece Kaderimin Yazıldığı Gün'de Özcan Deniz üzerinden tuttu.

Başarılı yabancı dizilere bakıldığında tam tersi bir uygulamanın yapıldığı görülür. Aslolan hikayedir, senaryodur, karakterdir. O karaktere en uygun oyuncuyu seçebilmek için deneme çekimleri yapılır. Unutulmazlar arasına giren efsane Dr. House'u oynayan Hugh Laurie, üç bin kişinin katıldığı bir deneme çekiminden sonra seçilmiştir rol için. Bizde ise deneme çekimleri oyuncunun rol kabiliyetini test etmek olarak algılandığından hakaret olarak kabul ediliyor. Halbuki oyun gücü, yeteneği değil; role uygunluğu o karakterin ruhunu taşıyıp taşımadığı test edilir deneme çekiminde. Ki Meryem Uzerli uzun bir çabanın, deneme çekimlerinin neticesinde Hürrem için en uygun oyuncu olarak seçilmişti.