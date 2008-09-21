Yerli arama motoru 'Attabot' faaliyette

Eski çalışanları Google’a karşı

İnternet kullanıcılarının neredeyse tamamına yakının arama motoru olarak kullandığı bilinen google.com'a karşı iki Türk tarafından hazırlanan "attabot.com" web arama motoru beta yayınına başladı. Web 2.0'ın olanaklarıyla arama motoru işlevlerini bir araya getiren attabot.com arama motoru, e-posta hesabı, çevrimiçi Türk Dil Kurumu sözlüğü ve Redhouse sözlük gibi hizmetleri tek adreste toplayarak kullanıcıyla büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcıların aradıkları kelimelere göre birbirlerine ulaşmasını sağlayan ortak arama, kullanıcılarının aramalarının sonuçlarının kaydedilebilmesini sağlayan "AttaRez" ve çeşitli kaynaklardan topladığı güncel haberleri görüntüleyen haber bölümü gibi kendine özgü işlevlerle de dikkat çekiyor.Portalın kurucu ortağı Seyfi Erol, "Hayatı kolaylaştıran sayısal platform" olarak tanımladığı Attabot arama motoru fikrinin üç yıl önce Amerika'da internet projeleri hazırlarken şirket ortaklarından Ömer Kurt ile birlikte geliştirdiklerini söyledi. Attabot arama motoruyla ilgili olarak Seyfi Erol şunları söyledi:"İnternette bilgilere ulaşmak çok önemli. Bununla birlikte Web 2.0'ın getirdiği etkileşim, insanların internetten daha fazla yararlanmasını sağladı. Attabot fikri de buradan ortaya çıktı. İnsanların günlük hayatlarında kullanabilecekleri bir platformun yanına birçok internet aracının da eklenmesiyle büyük bir portal projesine dönüştü. Şu anda şirketimizde on kişi çalışıyor ve tasarım, kod yazma, test süreçlerini kendimiz gerçekleştiriyoruz. İnternetin olanaklarını kullanarak Amerika ve İstanbul'da ortaklaşa çalışıyoruz."Attabot'ta kullanıcıların ücretsiz hesap açtıklarında, kendilerini internette temsil edecek kelimeleri belirlediğini ifade eden Erol, "Hava, toprak ve su başlıkları altında sosyal yaşamınızın, sevdiğiniz şeyler ve mesleki yaşamınızla ilgili size sunulan kelimeleri seçiyor ve Attabot ekibinin deyimiyle internetteki dünyanızı, yani sanal kişiliğinizi oluşturuyorsunuz. Attabot kullandıkça aradığınız kelimeler de havuza eklendiğinde dünyanız da gelişiyor. Sizinle aynı beğenileri taşıyan veya aynı mesleki ilgileri olan insanlar da bu kelimeleri arıyorsa onlarla buluşmuş oluyorsunuz" dedi.Seyfi Erol Attabot'un kurumsal kullanıcılara sağladığı faydaları ise şöyle anlattı:"Attabot'un en iyi yönü kurumların da ücretsiz bir hesap oluşturarak kendilerini temsil edebilmeleri. Kurumlar, bireysel kullanıcılar ile aynı özelliklerden yararlanabiliyorlar. Attabot'un özellikle KOBİ'ler için ideal bir platform olduğunu düşünüyoruz. Birkaç dakikada şirketlerini internette temsil etmeye başlayabiliyorlar. Attabot ile şirketler Web 2.0'ın nimetlerinden yararlanabilecekler, CRM faaliyetlerinde bulunabilecekler. İleride Attabot'ta ürün aranabildiği gibi ürün de satın alınabilecek."Attabot'ta tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Seyfi Erol, şunları söyledi:"Hizmetinizle insanların hayatlarını kolaylaştırmayı iddia ediyorsanız ücret talep etmemeniz gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden gelir modelimizi reklamlar oluşturuyor. Hem varolan reklam kanallarını, hem de kendi geliştirdiğimiz ve bir kelimeye bağlı etkileşimli ağ üzerinden reklam yayınlama tabanlı ürünümüzü kullanacağız. Yakında insanların etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşabilecekleri bir modülü hizmete sunmayı planlıyoruz. Uçak biletleriyle ilgili bir hizmet üzerinde çalışıyoruz."Şu anda Beta sürümüyle sadece Türkçe yayın yapan Attabot.com'un Eylül 2008 sonunda küresel sürümünün yayına girmesi planlanıyor. Bu sürümde temel özellikler aynı kalacak, ancak birkaç dilde sözlük gibi uyarlamalar olacak