Yerli 'Altın Kızlar' geliyor

Yeşilçam'ın devlerini buluşturan proje



İlk kez aynı projedeler

Herkes rolüne hazır

30 yıl sonra annesiyle aynı projede



Sanat dünyasının dört dev ismini buluşturacak dizinin başrolle-rinde Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Emel Sayın var.Hepsi dul ya da boşanmış olan, aynı evi paylaşan, yaşlı ama hayat dolu dört kadının yaşamlarını konu alan “Altın Kızlar”, aradan yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi. Ve yapımcılar sonunda bu efsaneyi canlandırmaya karar verip yerli versiyon için kolları sıvadı. Oyuncu kadrosunu bu efsaneye yakışan isimlerden oluşturan yapımcılar Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Emel Sayın ile anlaşma imzaladı.Evdeki en aklı selim kişilik olan Dorothy rolü için Hülya Koçyiğit uygun görüldü. Dorothy’nin sürekli koltuğunda oturduğu halde her yere yetişebilen çılgın ve hazır cevap annesi Sophia rolü ise Fatma Girik’e verildi. “Altın Kızlar”ın en safı olan Rose’u Filiz Akın’ın canlandıracağı dizide, sürekli sevgili değiştirip inatla ve ısrarla aşkı aramaya devam eden Blanche rolünü ise Emel Sayın üstlendi. Dizinin yapımcı ortağı Armağan Çağlayan ile cast direktörü Bircan Usallı Silan, “Bunun 2009’un en çok izlenen ve sevilen işlerinden biri olacağına inanıyoruz” diyor. Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın, bu projeyi konuşmak için önceki gün Nişantaşı City’s’de buluştu. Dizinin Blanche’ı Emel Sayın ise şehir dışında olması nedeniyle onlara katılamadı.“Altın Kızlar”ın yerli versiyonunun ekibine bir de sürpriz isim katıldı. Dizide Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar da rol alacak. İkisi annesiyle olmak üzere 70’li yıllarda üç sinema filminde oynadıktan sonra oyunculuğu bırakan Alkoçlar, 30 yıl sonra setlere geri dönecek. Alkoçlar, dizide yine Koçyiğit’in kızını canlandıracak.Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netlik kazanmayan dizi için dört kanalın birden teklifte bulunduğu belirtildi. Alkoçlar, “Yurtdışında çok örnekleri var ama Türkiye’de ilk kez 4 büyük star bir araya geliyor. Oyunculuk yapmayı istemiyordum ama böyle efsane bir projede ben de olmak istedim” dedi.