Yerli aktivistler Beyaz Saray önünde toplandı; Biden'dan fosil yakıt projelerinden vazgeçmesi istendi

ABD’de yerli aktivistler Beyaz Saray önünde düzenledikleri protestoda, Başkan Joe Biden’dan fosil yakıt projelerini durdurmasını ve iklim krizini ulusal acil durum ilan etmesini talep etti.
ABD’de beş gün sürecek “Halk/Fosil Yakıtlar” protestolarının ilk gününde yerli Amerikalı aktivistler ve kabile üyeleri Beyaz Saray önünde toplandı.
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Beyaz Saray önünde toplanan protestoculara polisin, rahatsız edici bir ses çıkaran cihazla müdahale etme girişiminde bulunduğu belirtildi. Şiddet eylemi olmayan protestonun dağıtılmak istenmesi sosyal medyada tepki çekti.