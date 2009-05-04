‘Yerini bilsem odunla döverim’

Cem Garipoğlu'nu Abhazya'ya kaçırdığı iddia edilen Oğuz Korukır, “Böyle bir adamın nerede olduğunu bilsem odunla dövüp polise teslim ederim'' dedi.



İstanbul’da başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut cinayetinde şüpheli Cem Garipoğlu'nu Abhazya'ya kaçırdığı iddia edilen Oğuz Korukır, ``Böyle bir adamın nerede olduğunu bilsem odunla dövüp polise teslim ederim'' dedi.



Bir gazetenin internet sitesi bugün yayınladığı haberde, Müvevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nu ihbar etmek için açılan 30 bin dolar ödüllü hatta bir telefon geldiğini yazdı. Haberde adı daha önce Sedat Peker'le anılan ve Susurluk Davası'nda geçen Oğuz Korukır'ın adamlarıyla birlikte Cem Garipoğlu'nu önce Körfez İlçesi'nde sakladığı, ardından da 1.5 milyon dolar karşılığında Abazya'ya kaçırdığının ihbar edildiği iddiasına yer verildi.



Kocaeli'nde `Abaza Oğuz' diye anılan Korukır haberden sonra yaptığı açıklamada, ``Böyle bir insana ne yardımcı olurum ne de onunla birlikte adımın anılmasını isterim. Ben ömrüm boyunca mazlumun yanında oldum. Böyle bir adamın nerede olduğunu bilsem odunla dövüp polise teslim ederim'' dedi.



Haberle ilgili olarak avukatlarıyla görüştüğünü ve yasal yollara başvuracağını da belirten Oğuz Korukır şöyle devam etti:



``Ömrüm boyunca Abhazya'ya ben gitmedim ki böyle bir insanı göndereyim. Hayali olaya bir de subay karıştırılmış. Akıl alacak şey değil. Ben İstanbul'da bir oteldeyim. Telefonları da dinlenen bir insanım. Bu tamamen yalan ve uydurma bir haber.''

