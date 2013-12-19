Yerin altındaki şehir: Karınca yuvası

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı. Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

İşte karınca kolonisinin eserini ortaya çıkaran arştırmanın videosu: