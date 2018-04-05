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'Yerim destanınızı' yazan gazeteciye 1 yıl 3 ay hapis

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanan Yeliz Koray, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

05 Nisan 2018 16:51

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, \'Yerim destanınızı\' başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanan Yeliz Koray, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz Koray\'ın cezası ertelendi.
İzmit\'te, daha önce yerel bir derginin ve internet sitesinin yazı işleri müdürlüğünü yapan Yeliz Koray\'ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak \'Yerim destanınızı\' başlıklı köşe yazısı geçen yıl Temmuz ayında internet sitesinde yayımlandı. Yeliz Koray\'ın köşe yazısı birçok internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanırken, beğenilerin yanı sıra tepkiler de gördü.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Yeliz Koray, adliyeye sevk edildi. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
\'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\' suçundan hakkında dava açılan Yeliz Koray, bugün Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yeliz Koray\'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yeliz Koray\'ın cezası, sabıkasının olmaması nedeniyle ertelendi.

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