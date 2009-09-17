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Yerim dediği Portakal'ın jürisinde

İki yıl üst üste Altın Portakal polemikleriyle olay yaratan Nurgül Yeşilçay’ın adı yine festivalle birlikte anılıyor ama bu kez jüri üyesi sıfatıyla...

17 Eylül 2009 03:00

“Eğreti Gelin” filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali’nde ödül kazanamayınca “Yerim portakalı” diyerek tepkisini belli eden, “Vicdan” filmiyle amacına ulaşınca da “Ödül bu muymuş?” sözleriyle jüri üyelerinin tepkisini çeken ünlü oyuncu bu yıl festivalde jüri koltuğunda oturacak.

10 - 17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivaldeki jüri görevinin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Yeşilçay, “Bu bir hafta benim için okul gibi geçecek” dedi. Ünlü oyuncu daha önce ödül alamayınca “Yerim portakalı” şeklindeki sözleri hatırlatıldığında, gazetecilerin yanından koşar adımlarla uzaklaştı.

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