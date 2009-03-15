‘Yerel yönetim nasıl olurmuş göstereceğiz’

Kılıçdaroğlu, çağdaş bir yerel yönetimin nasıl olacağını, yerel yönetimlerin sorunları nasıl çözebildiğini göstereceklerini söyledi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil ile İstanbul Barosu'na kayıtlı bazı avukatların ziyaretlerini kabul etti.



Kılıçdaroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, sandıklar açıldıktan sonra bazı sandık oyunlarının döneceğini öne sürerek, "Seçimleri kaybedeceklerini anlayanlar, normalde muhalefete ait oyların görülmemesini ve sandıklarda yer almamasının yollarını arıyor. Hukukçularımızın bu konuda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Bu bizim için çok önemlidir. Bu desteği istiyoruz" dedi.



Seçimi kazanmanın önemli olduğunu, ancak ondan sonra işlerinin kolay olmayacağını bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bizi engellemeye çalışacaklar. Bizim belediyecilik anlayışımızla AKP'nin belediyecilik anlayışı arasında fark var. Biz kenti kendimiz yönetmeyeceğiz. Barolarla, sendikalarla, üniversitelerle beraber yöneteceğiz. Akıl akıldan üstündür demişler. Herkese söz hakkı vereceğiz, her kuruluş konuşacak. O nedenle bu seçimler, Türk demokrasisi ve yerel yönetimleri açısından çok önemlidir.



Artık Türkiye'de çağdaş bir yerel yönetim nasıl olurmuş, yerel yönetimler sorunları nasıl çözermiş, yerel aktörlerle nasıl işbirliği içinde çalışırmış bunların hepsini göstereceğiz.



Sayın Topbaş, İstanbul'un rakamlarını bilmiyor. Kendi belediyesinin borcunu bilmeyen bir başkan, halkın karşısına nasıl çıkabilir, anlamak mümkün değil ve bunlar dünyanın en güzel kentini yönetmeye çalışıyorlar. İstanbul'un rantını birilerine yedirmeye çalışıyorlar. Bizim de zaten mücadelemiz, bu rantı onlara değil, İstanbullular'a hakça bölüştürmek. Temel hedefimiz bu. Tek bir desteğimiz ve gücümüz var, o da halkımız."

