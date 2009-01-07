Yerel seçimlere 21 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Barış ve Demokrasi Partisi ile Halkın Yükselişi Partisi'nin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabileceklerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



YSK seçime girebilecek 19 siyasi partiyi 31 Aralık 2008 tarihinde duyurmuştu.

Seçime girecek partiler arasında yer almayan Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Yurt Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi YSK'nın açıkladığı listeye itiraz etti.



YSK yaptığı incelemede, Barış ve Demokrasi Partisi ile Halkın Yükselişi Partisi'nin de 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabileceklerini tespit etti.



Kurul, Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi ve Yurt Partisi'nin itirazlarını ise mahalli idareler seçimlerine katılabilme koşullarını taşımadıkları gerekçesiyle reddetti.



Buna göre seçime şu siyasi partiler katılacak:

“Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Demokratik Toplum Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Sosyaldemokrat Halk Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi.”