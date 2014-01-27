'Yerel seçimlere 15 gün kala suikastlar düzenlenecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimlere 15 gün kala suikastlar düzenleneceğini iddia etti.

’'Yerel seçimlere 15 gün kala baronların ve dış güçlerin destek verdiği marjinal grupların sokaklara döküleceğini'' söyleyen Melih Gökçek ''suikastlar düzenlenecek hem AKP’den hem de AKP karşıtı kişilerin canına kastetmek suretiyle olayları yeniden tırmandırmak isteyecekler ‘’ ifadesini kullandı.

Deniz Gürel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, kendisinin de tehditler aldığını belirten Gökçek ‘’benden alacak bir canları var. Ama onlara 100 kat zararı dokunacak her şeyi bu 5 mektupta yazdım. Ben öldükten sonra vasiyetim okunduğunda, Türkiye içinde ve dışında bu ülke üzerinde planları olanların oyunları dilden dile dolaşacak, herkes öğrenecek” şekline konuştu.

Melih Gökçek’in açıklamaları şöyle:

‘Karanlık bir düzen oluşturmaya çalışanların şifrelerini bıraktım’

“Her dönem olmuştur ama bu dönem kadar tehdit edildiğimiz bir dönem yok. Seçimlere 15 gün kala maalesef suikastlar olacak. Hem Ak Parti’den hem de AK Parti karşıtı kişilerin canına kastetmek suretiyle olayları yeniden tırmandırmak isteyecekler. Bana da suikast düzenleyebilirler. Ama inanın çok önemli değil. Çünkü 2 evladıma 5 mektupla Türkiye’de karanlık bir düzen oluşturmaya çalışanların şifrelerini bıraktım.’’

‘’Eğer bana bir şey olursa hiç olmazsa ölüm işe yarasın. Bakın Uğur Mumcu’ya, geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü. Herkesin sevdiği, saygı duyduğu araştırmacı bir gazeteciydi. Bildikleri, araştırdıkları için öldürüldü. Ama vasiyet bırakmadığı için onu öldüren karanlık güçleri çözemedik. Keşke bir vasiyet bıraksaydı. Bakın ben 65 yaşındayım. Bu saatten sonra yaşasam ne olur yaşamasam ne olur. Benden alacak bir canları var. Ama onlara 100 kat zararı dokunacak her şeyi bu 5 mektupta yazdım. Sadece 2 evladıma değil onun dışında 3 kişiye daha bıraktım bu mektupları. Birini bulmalarına imkân, ihtimal yok. Ben öldükten sonra vasiyetim okunduğunda, Türkiye içinde ve dışında bu ülke üzerinde planları olanların oyunları dilden dile dolaşacak, herkes öğrenecek.”