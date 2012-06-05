Yerel seçimler öne mi çekilecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, 2014’de yapılacak yerel seçimlerin 6 ay önceye alınarak 2013 sonbaharında yapılmasıyla ilgili hükümetin çabası olduğunu öne sürdü.

Manisa Pazarcılar Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Günaydın, aralarında Manisa’nın da bulunduğu 13 ilin büyükşehir statüsü kazanmasını öngören tasarı hakkında bilgi verdi.

Hükümetin, bu yasa tasarısını haziran ayı içerisinde TBMM’ye sevk edeceğini söylediğini ancak şu ana kadar böyle bir şeyin olmadığını belirten Günaydın, şöyle konuştu:

”Bugün ayın 5’i. Meclise sevk edilmiş bir yasa tasarısı yok. Temmuz ayında Meclis tatile girecek. Anayasa’nın ilgili hükmü uyarınca, seçim çevresi değişikliklerinin ilk seçimde uygulanabilmesi için bunun seçimden en az 1 yıl evvel yasalaşması gerekiyor. Yerel seçimlerin Mart 2014’de yapılması gerektiğini biliyoruz. Ancak bu seçimlerin 6 ay önceye alınarak 2013 sonbaharında yapılması çabalarının olduğunu biliyoruz. Eğer 2013 sonbaharında bu seçimi yapacaklarsa o zaman bu yasama döneminde tasarıyı TBMM’den geçirmek durumundalar.”

Toplantıya, CHP Manisa milletvekilleri Hasan Ören, Özgür Özel, Sakine Öz ile bazı belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.