Yerel seçimler için sürpriz isimler

Mart 2009’da yapılması beklenen yerel seçimlere henüz 7 ay olmasına karşın siyasi partilerde aday isimlerini belirleme çalışmalarına şimdiden hız verildi. AKP İstanbul’u korumak, İzmir ve Diyarbakır Büyükşehir belediyelerini almak istiyor, CHP ise 1994’te kaybettiği İstanbul’u yeniden kazanmaya büyük önem veriyor.



Listeler kasımda netleşecek

Başkent kulislerinde, üç partinin seçimlerde vitrin sayılan illerde gösterecekleri adaylar şimdiden telaffuz edilmeye başlandı. CNN Türk’ün haberine göre, kasımda netleşmesi beklenen listelerle ilgili olarak partiler ve 4 büyükşehirdeki muhtemel adayları şöyle:

İSTANBUL: Kadir Topbaş’ın ikinci kez aday gösterilmeyeceği öne sürülüyor. Yerine TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar veya eski AKP İstanbul Milletvekili Ali İbiş’in isimleri ön plana çıkıyor. CHP’de ise CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Cem Kozlu’nun isimleri konuşuluyor.

ANKARA: 14 yıldır başkanlık yapan Melih Gökçek’in bu kez aday gösterilip gösterilmeyeceği belli değil. Gökçek’in adaylığına karşı çıkanlar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ya da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi bu makama öneriyor. CHP’de ise eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut’un ismi ön plana çıkıyor.



AKP iddialı isim arıyor

İZMİR: CHP’nin Aziz Kocaoğlu ile yoluna devam edeceği, MHP’nin il başkanı Musavat Dervişoğlu’nu aday göstereceği, AKP’nin ise iddialı bir isim aradığı belirtiliyor. AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan veya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in isimleri parti kulislerinde konuşuluyor.

DİYARBAKIR: AKP’nin hedeflerinden birisi de Diyarbakır’da seçimi kazanmak. AKP’nin, istifa ettiği öne sürülen Diyarbakır İl Başkanı Abdülrahim Hattapoğlu’nu aday göstereceği belirtilirken, diğer partiler henüz aday isimlerini netleştirmedi.

DTP’nin ise yola Osman Baydemir ile devam edeceği ifade ediliyor.



