Yerel seçim takvimi nasıl işleyecek?

Yerel seçim öncesinde seçmen listelerine itiraz için son gün bugün.

31 Mart 2019'daki yerel seçim takvimi kapsamında oy kullanacak kişilerin seçmen listeleri muhtarlık bölgelerinde askıya çıkmıştı. Listeler bugün askıdan indirilecek.

Peki bundan sonra takvim nasıl işleyecek? Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminden 31 Mart 2019'a kadar önemli tarihleri derledik.

17 Ocak: Seçmen listeleri 17 Ocak Perşembe günü askıdan inecek. Listelere itiraz için son gün.

27 Ocak: Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri YSK tarafından çekilecek kura ile belirlenecek. Seçime girmesine izin verilmeyen partilerin itirazlarının da bu günden önce değerlendirilerek sonuca bağlanması bekleniyor.

31 Ocak: Seçmen kütükleri kesinleşecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

10 Şubat: Ön seçim yapmak isteyen partiler, bu tarihte istedikleri bölgelerde ön seçim yapacak.

11 Şubat: YSK ön seçim sonuçlarını partilere bildirecek.

19 Şubat: Siyasi partilerin aday listelerinin teslimi ve bağımsız adayların başvurusu için son gün.

27 Şubat: Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi için son gün.

3 Mart: Kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kuralları tarafından açıklanacak.

9 Mart: İlçe seçim kurulları propaganda için miting alanları belirleyecek.

21 Mart: Seçim propagandası ve seçime dair çeşitli yasakların başlangıcı.

30 Mart: Seçim propagandası sonlanacak.

31 Mart: Yerel seçim günü.