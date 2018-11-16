Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından bozuldu: Golden Retriever Lena ailesiyle kalacak

İşitme engelli Bahattin ve Halime Demir çiftinin köpeği Lena için verilen apartmandan uzaklaştırılma kararı, yargıtay tarafından bozuldu. Demir çiftinin yaşadığı apartmanın yöneticileri, apartman yönetmeliğine göre evde evcil hayvan beslemenin aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve yerel mahkeme davanın kabulune karar vermişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 20. Hukuk Dairesince, Halime Demir'e yüklenen yükümlülüğün ne olduğu belirtilmeden sadece "davanın kabulü" şeklinde hüküm kurulması ve kararın gereğinin yerine getirilmesi için davalılara uygun bir süre verilmemesinin doğru görülmediği ifade edildi ve yerel mahkemenin kararının oy birliğiyle bozulmasına hükmetti.

Yargıtay'dan çıkan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Halime Demir'in temyiz dilekçesinde, kendisi ve eşinin işitme engelli olup köpeğin rehber amaçlı besledikleri iddiası karşısında, kendisi ve eşine ait sağlık kurulundan rapor aldırılıp çıkan sonuca göre yaşamlarını sürdürebilmeleri açısında rehber amaçlı köpeğe ihtiyaç duyup duymadığı ayrıca evde beslenen köpeğin bu amaca hizmet edip edemeyeceği hususlarının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle karar verilmesi uygun görülmemiştir."