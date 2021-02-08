Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararına AKP'den ilk yorum: Hakların iadesi, Meclis'te okunmadan iade olamaz

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar vermesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bir açıklama yaptı. Berberoğlu'nun haklarının iade edilmesi hakkında turan, "Meclis'te okunmadan iade olamaz" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Turan, yerel mahkemenin AYM Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlâli kararına uymasının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Turan, "Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz" ifadelerini kullandı.

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