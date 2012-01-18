Yerel kutlamalara da ayar





T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen başkanlığında 11 Ocak tarihinde Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantıda ulusal bayramlar ele alındı.









Vatan'ın haberine öre, bu çalışmanın 1 Şubat’taki toplantıda değerlendirilmesi, 14 Mart’taki toplantıda da son şeklini alması planlandı. Ulusal bayramların vatandaşla ve “ithaf ettiği kesimle” kutlanabilmesi için “yeni bir yaklaşım tarzı” üzerinde çalışan Cumhurbaşkanlığı’nın bu çalışması belli bir olgunluğa geldikten sonra mahalli kurtuluş günlerinde yapılan törenler ele alınacak.





Mmahalli kurtuluş günlerine ilişkin düzenleme önerisi, 1 Şubat veya 14 Mart’taki toplantıda gündeme getirilecek. “Vatandaşın sahipleneceği” günler haline dönüştürülmesi için mahalli kurtuluş günleri ile Atatürk’ün kente gelişinin yıldönümü törenleri de masaya yatırılacak.

Yetkililer, mahalli kurtuluş günlerinin “rutinleştiği” ve “vatandaştan uzak, vatandaş dahil edilmeden” yapıldığının tespit edildiğini, belediyenin hatta sağlık müdürlüğünün araçlarının tören geçişine dahil edilmesinin yıllardır gerçekleştirilen “rutin” bir uygulama olduğunu söylediler.





Sadece geçiş törenleriyle kutlanan kurtuluş günü etkinliklerinin vatandaş tarafından da sıcak karşılanmadığını belirten yetkililer, bu nedenle değişiklik yapılmasının gündeme geldiğine işaret ettiler. Atatürk’ün ziyaret ettiği illerde “Atatürk’ün gelişinin yıldönümü” törenleri düzenlendiğini ve bu törenlerin de “sıradan” ve sadece Atatürk anıtına çelenk koyma niteliğinde olduğunu belirten yetkililer, bu törenlerin de masaya yatırılacağını kaydettiler. Kurtuluş Günlerinin kaldırılması olmadığı, sadece “çağa uygun” hale getirilmesini hedeflediği vurgulandı.



