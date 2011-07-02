-YEREL GAZETE PATRONU "ŞANTAJ"DAN TUTUKLANDI ANTALYA (A.A) - 02.07.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen şüphelilere şantaj yaptığı iddia edilen yerel gazete sahibi tutuklandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Haziran'da 12, 29 Haziran'da da 10 olmak üzere toplam 22 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 4'ünün tutuklandığı ''küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar'' soruşturması kapsamında ilçede yayımlanan bir yerel gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni Yakup K, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Yakup K. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci Yakup K'nin, Cumhuriyet savcılığı ile güvenlik güçlerinin operasyonlarına başlamadan önce cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızla röportaj yaptığı, ancak röportajı yayımlamak yerine, genç kızın röportajda adını verdiği kişilerle bağlantıya geçerek, röportajı yayımlamakla tehdit ederek şantaj yaptığı iddia ediliyor. Olayın ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet savcılığının talebiyle Yakup K'nin yanı sıra şüphelilerin teknik takibe alındığı, şantajın da teknik takip sonucu ortaya çıkarıldığı belirtildi. -KIZIN YAŞIYLA İLGİLİ İDDİA- Bu arada, 14 yaşında olduğu öne sürülen cinsel istismara uğradığı belirtilen kızın nüfus kayıtlarındaki yaşının 17 olduğu öğrenildi. Ancak tutuklanan şüphelilerin avukatlarının, kızın kemik yaşının 17'den de büyük olduğu iddiasıyla adli tıptan kızın kemik yaşının belirlenmesini talep ettikleri öğrenildi.