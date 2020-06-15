T24 LogoT24 Logo
Medya

Yerel gazete, "Medya güzellikleri yansıtmıyor" diyen Ali İhsan Yavuz için özel sayfa tasarladı!

15 Haziran 2020 09:25

İki gün önce Çanakkale Çan’ın Sesi gazetesinin siyasilerin baskısına yönelik yaptığı protesto büyük beğeni toplamıştı. Benzer bir tepki de Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi'nden geldi.

Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi, "Medya güzellikleri yansıtmıyor" diyen AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’a yanıt olarak birinci sayfasını 'güzelliklere' ayırdı.

Ali İhsan Yavuz’u esprili dille hazırlanmış haberlerle protesto eden gazete birinci sayfasındaki haberlerin tamamını bir şekilde AKP’li Yavuz’a bağladı.

ETİKETLER

ali ihsan yavuzakp sakarya milletvekiliadapazarı akşam haberleri gazetesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24