-YEREBATAN SARNICI RAHAT NEFES ALACAK İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sultanahmet Meydanı'ndaki eski İstanbul İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi binasının yıkımıyla 1500 yıllık tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın rahat bir nefes alacağını belirterek, ''2 ay içinde yıkımın tamamlanmasının ardından binamızın bulunduğu bölüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir çevre düzenlemesi yapılmak suretiyle İstanbullulara armağan edilecek'' dedi. Binanın yıkımıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Mutlu, İstanbul için uzun yıllar hizmet eden binanın yıkımına bugün başlanacağını belirterek, böylece 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çevresinin yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi. Mutlu, şöyle konuştu: ''Özellikle üzerinde bulunduğumuz 1500 yıllık tarihi miras, Yerebatan Sarnıcı'nın da iyi korunması noktasında bir hizmet daha üretilmiş olacak. Bundan sonraki dönemde insanlarımız, Yerebatan Sarnıcı'na, tarihe nasıl sahip çıkıldığına şahitlik etmiş olacak.'' -''TARİH ANCAK YIKARAK KURTARILIR''- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 2004'te göreve başladığında dönemin Valisi Muammer Güler'den, Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinde büyük yük olarak duran bu binanın kaldırılmasını istediğini söyledi. Tespitlere göre bu binanın bazı sıkıntılar da çıkardığının anlaşıldığını dile getiren Topbaş, ''Bu yükün kaldırılması gerekiyordu. O zaman İl Genel Meclisi'nden karar aldılar. Vatan Caddesi'ne yeni bir bina projelendirildi ve yapıldı. Bugün de burada bunun yıkımı gerçekleştiriliyor. Böylece tarihi sarnıç ve çevresi kendisine geliyor diye düşünebiliriz'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi olarak, hep birlikte ne gerekiyorsa yaptıklarını anlatan Topbaş, şunları kaydetti: ''Bu kadar muhteşem bir eserin üzerindeki bu yük kalkacak ve bir park haline gelecek. Aynı zamanda Çevre Müdürlüğümüz, İl Özel İdare'nin vereceği kaynakla restorasyon ve diğer projeleri hazırlanacak, değerlendirmeleri yapılacak. İnanıyorum ki, ciddi bir onarım yapılacak. Daha önce de sarnıcın tramvaydan olumsuz etkilendiği gündeme gelmişti. 200 metrede raylar altına kauçuklar yerleştirerek titreşimi engelledik. Artık titreşimden bir etkileşim yok. Bu yük de kalkınca aşağısı rahatlayacak. Turizme açılan bir meydan olan tarihi çevrenin en güzel özelliklerinden biri olan Ayasofya ve Sultanahmet çevresinin güzelleşmesine katkı olacak. Bir noktada tarih kurtulacak diyorum. Burada yıkım 2 ay içinde gerçekleştirilecek.'' Başkan Topbaş, bir gazetecinin ''Başka binaların da sarnıca etki yaptığı söyleniyor. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı?'' şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bu konularla ilgili tespit çalışmalarımız var. Tarih ancak yıkarak kurtarılır. Tarihi zenginliklerimizi örten, baskı altında tutan yapıları yıktıktan sonra, çevreyi düzenlediğimiz takdirde biz turizmden beklediğimiz payı gelecek kuşaklara aktaracağız.'' ''Beyazıt'ın önündeki Sahaflar Çarşısı'nda bir yıkım gerçekleşti. Bunun detayları nedir?'' şeklindeki soruya Topbaş, ''Tabii Beyazıt'ta da bir meydan düzenlememiz olacak. Tarihi Beyazıt Meydanı'ndaki eklentiler kaldırılacak. Buna da anlayış gösteriliyor'' diye cevap verdi. Topbaş, Metris Cezaevi'nde yapılabilecek çalışmalarla ile ilgili soruya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ'ın bir önerisi olduğunu belirterek, ''Adalet Bakanlığı ile başka yerde cezaevi yapımı konusunda anlaşma sağlanırsa medyaya yönelik film platoları olabilir mi diye bir ön çalışmamız var. Henüz ciddi bir adım yok'' diye konuştu.