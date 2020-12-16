Yerebatan Sarnıcı'nın güçlendirilmesi talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yerebatan Sarnıcı'nı güçlendirmek için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunduğu projeye 52 gün sonra ret yanıtı geldi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "52 gün sonra Koruma Kurulu ne yazık ki Yerebatan Sarnıcı projemize onay vermedi. 3 duayen Profesör, 1’i Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı 2 Doktor, 1 restorasyon uzmanı yüksek mimar, 2 restorasyon uzmanı yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi" diye yazdı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "52 gün sonra süreci başa alan bir kararla Yerebatan Sarnıcı Güçlendirme Projesi onaylanmadı. Bilimsel Danışma Kurulumuzun Görüşü hiçe sayıldı. Koruma kuruluna aldığı karardan bir an önce geri dönmeye çağırıyoruz. Yerebatan Sarnıcı bekleyemez halde."