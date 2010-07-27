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Yaşam

YEREBATAN CADDESİ'NDE ÖNLEMLER İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 20:36

-YEREBATAN CADDESİ'NDE ÖNLEMLER  İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, turist otobüslerinin Yerebatan Caddesi'nde park etmeden ve indi-bindi yapmadan transit olarak geçmeleri gerektiğini belirterek, ''Buna rağmen caddeyi işgal eden araçlara cezai müeyyide uygulanması için, Emniyet ile çalışmaların sürdürülmekte'' olduğunu bildirdi. Bazı gazetelerde bugün yayımlanan, ''Yerebatan Caddesi'nde indi-bindi yapan turist otobüslerinin sarnıca zarar verdiğine'' ilişkin haberlerle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: ''Haberlerde adı geçen UKOME kararında söz konusu yerde turist araçlarının indi-bindi yapmasına ilişkin bir cümle yer almamaktadır. Araçların Yerebatan Caddesi'nden park etme ve indi-bindi yapmadan transit olarak geçmeleri gerekmektedir. Buna rağmen caddeyi işgal eden araçlara cezai müeyyide uygulanması için Emniyet ile çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca bu güzergahı sadece Kapalıçarşı'ya gitmek isteyen turist otobüsleri kullanmaktadır. Sultanahmet Meydanı yayalaştırma projesinden önce Yerebatan Caddesi'nden günde 900 otobüs geçmekte, ayrıca bölge trafiği yine bu caddeden akmakta idi. Yayalaştırma projesi ile otobüs sayısı 300'e inmiş, bölge trafiği de tamamen ortadan kalkmıştır.''

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