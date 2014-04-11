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Yaşam

Yere yatan anne 5. kattan atlayan oğlunun hayatını kurtardı

Oğlunun 5. kattan atlayacağını anlayan anne yere yattı. Annesinin üzerine düşen M.Ö. ağır yaralandı

11 Nisan 2014 20:58

Tekirdağ'da YGS'den istediği puanı alamadığı için intihar etmek istediği öne sürülen 16 yaşındaki M.Ö., 5'nci kattaki balkondan aşağı sarkarken kayıp, aşağıda onu kurtarmak isteyen annesi 42 yaşındaki S.Ö.'nün üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün gece Yüzüncü Yıl Mahallesi Recai Şencan Sokak üzerine meydana geldi. Geçen Mart ayında girdiği YGS'de istediği puanı alamayan Tekirdağ Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi M.Ö., apartmanın 5'nci katındaki evlerinden, anahtarı ailesinde olan karşı boş daireye geçti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ruhan Yalçın’ın haberine göre, kapıyı arkadan kilitleyerek bir süre boş dairede oturan M.Ö., annesi S.Ö.'nün seslenmesine 'gelme kendimi aşağı atacağım' diyerek cevap verdi.

 

Annesinin üzerine düştü, ölümden döndü

 

Telaşa kapılan anne S.Ö., ikna edemediği oğlunun atlama ihtimali üzerine apartmanın önüne indi. Bir süre balkondan aşağı sarkan M.Ö. kayarak aşağıda bekleyen annesi S.Ö.'nün üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. ile annesi S.Ö. tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalede M.Ö.'ün düşmenin etkisi ile karaciğerinde yırtık oluştuğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Anne S.Ö. ise düşme sırasında başını yere çarpması sonucu kafasından yaralandı. M.Ö. ameliyata alınırken, anne ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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