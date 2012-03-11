Yerdeki uçakta 'çakılma' anonsu ortalığı karıştırdı

T24- ABD’de önceki gün American Airlines’a ait bir yolcu uçağında kabin görevlisi, uçak daha kalkmadan “Kaptan, uçağın yere çakılmasından sorumlu olamam” diye anons yapınca ortalık karıştı.

Dallas-Fort Worth Uluslararası Havaalanı’nda meydana gelen olay sonrası yolcularla kabin görevlisi arasında kavga çıktı. Uçuş ertelendi. Şaşkınlığa uğrayan yolculardan biri “Kimse tepki vermedi, daha sonra kabin görevlisi iki kez ‘vuracak’ dedi, bir şeylerin ters gittiğini anladık” derken, Whitney Bessler isimli başka bir yolcu ise, “Sadece insanları kurtarmak istediğini söyledi. Kanlı cinayet diye çığlık atıyordu” dedi. Hastaneye kaldırılan kabin görevlisinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Uçak, yeni kabin görevlileriyle daha sonra Chicago kentine uçtu.