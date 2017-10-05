Yerdeki kadına tekmeli coplu müdahalede bulunan polisler açığa alındı (3)

POLİSİN ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN GAZİPAŞA\'DA BULUNDU

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde 2 polis memuru tarafından saçından tutulup sürüklenen, copla dövülüp tekmelenen kadının Kırgızistanlı 40 yaşındaki R.A. olduğu belirlendi. Alanya\'ya geçen 21 Haziran\'dan geldiği ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen R.A.\'nın, önceki gece alkol aldıktan sonra sokakta yattığı, çevreyi rahatsız ettiği için polisin müdahale ettiği kaydedildi. Kadının uyarılara rağmen kalkmadığı, direndiği ve bu nedenle polisin müdahale ettiği öne sürüldü.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezine gitmediği anlaşılan kadının Gazipaşa İlçesi\'nde olduğunu tespit etti. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan R.A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı yaptığı açıklamada, olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın adli soruşturma başlattığını belirterek, \"Şiddet mağduru kadını Gazipaşa\'da bulduk ve Alanya\'ya getirdik. Kadın Kırgızistan uyruklu. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyoruz\" dedi. Hakkında sınır dışı kararı bulunan R.A.\'nın polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

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