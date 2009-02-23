Yerdeki hesap havaya uymadı

Özel Kuvvetler helikopterlerinin göreve başlamasını engelleyen unutkanlığın ardından, İsrail firmasının ’ek bedel’ talebi çıktı.



Hürriyet, önceki gün Özel Kuvvetler için ’Yarasa’ programıyla modernize edilen helikopterlerde 2 yıllık gecikme yaşandığını ve ’unutkanlık’ yüzünden buna bir yıl daha eklendiğini yazmıştı. Haberin ardından gelen detaylı bilgiler, unutkanlığın yerini ve şeklini ortaya çıkardı.



Ek işe, ek para talebi



Buna göre, Savunma Sanayi Müsteşarlığının ana yüklenici olarak görevlendirdiği TAİ, İsrailli Elbit firmasına helikopter görev bilgisayarını, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) firmasına da, bu görev bilgisayarı ile eşgüdümlü çalışacak görev destek sistemini üretme işini verdi. Elbit firmasına üreteceği görev bilgisayarıyla ilgili bilgiler verilirken, görev destek sistemiyle uyum sağlaması konusunda gereken özen gösterilmedi. Sonunda, görev bilgisayarı ile destek sistemi arasında uyumsuzluk ortaya çıkınca, İsrailli Elbit firmasından sorunun giderilmesi istendi. Ancak İsrailli firma, bunun ek iş olduğunu belirterek ek bedel talep edince çalışmalar yavaşladı.



Uçuyor ama



Şu anda ’Yarasa’ programı uygulanan helikopterler uçabiliyor; ama görev bilgisayarı ile destek sistemi tam uyumlu değil. Bu nedenle pilot yerde yaptığı uçuş planlarını helikopterin görev bilgisayarına aktaramıyor. Pilot, yerde iken yaptığı uçuş planlarını helikopterin ekranında görüyor, uçtuğu yeri öğrenebiliyor ama bu bilgileri görev bilgisayarına otomatik olarak yükleyemiyor.



