Yeraltına saklanan stadyum

Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanmış bir hazine gibi yeraltına gizlenen Al Ain Stadyumu, dağlara yaslanmış tribünü ile ıssız bir çölü inletmeye hazırlanıyor.

Büyük bir kısmı gömülü olacak 200 bin metrekarelik Al Ain Stadyumu, Lübnanlı MZ Mimarlık tarafından tasarlandı.

Antik tapınakların yeraltı ile olan ilişkisinden esinlenilerek tasarlanan stadyum, Birleşik Arap Emirlikleri'nin modern yapılarından biri olacak.

Stadın tasarımında ölçek, zamanlama ve etkinlik gibi konular üzerinde en çok durulan noktalar olarak öne çıkıyor.

Arkitera'nın haberine göre; alan kullanımı, taş ve kumun bizzat yapı malzemesi olarak tasarımla bütünleştirilmesi, cephelerinin çölün bir parçasıymış gib gözükmesi projeyi sürdürülebilir yapı örnekleri arasına dahil ediyor.