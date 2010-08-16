-''YER KİRAZI ÜRETİN'' MERSİN (A.A) - 16.08.2010 - İhracatçılar, alternatif ürün arayışında olan çiftçilere, Mersin'de Akdeniz İhracatçılar Birliğince (AKİB) yapılan deneme üretiminde yöreye uyum sağladığı tespit edilen yer kirazı (Physalis) yetiştirmeleri konusunda öneride bulundu. Türkiye Yaş Meyve, Sebze İhracatçıları Birliği (TYMSİB) Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımda önemli bir bir potansiyele sahip olduğunu, bu nedenle de rekabet edebilirliğin artırılması için alternatif ürünlerin ön plana çıkarılması gerektiğinin söyledi. Bilinen ürün potansiyellerini harekete geçirmenin yanı sıra alternatif ürünlere de yönelmek gerektiğine işaret eden Kaçmaz, ''Herkesin ürettiğini satarak, uluslararası alanda rekabet edemeyiz. Bu nedenle alternatif ürünler üreterek, ülkeler arası rekabette elimizi güçlendirmemiz gerekiyor'' dedi. Türkiye'nin tarımsal üretiminin ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi çalışmaları kapsamında, anavatanı Güney Amerika olan yer kirazının deneme amaçlı üretiminin, Silifke ilçesindeki AKİB'e ait iki dönümlük serada başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaçmaz, bunun üzerine henüz Türkiye'de yeteri kadar bilinmeyen, ancak yurt dışında ciddi bir pazar payına sahip olan ve halk arasında 'altın çilek' olarak nitelenen yer kirazının yaygınlaşması için AKİB tarafından kent ve ülke genelinde tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapıldığını anlattı. Yer kirazının yüksek katma değeri ve kullanım alanlarının genişliği ile üretici ve ihracatçılar için önemli bir alternatif ürün niteliği taşıdığını vurgulayan Kaçmaz, şöyle konuştu: ''Bu nedenle alışılagelmiş üretimin dışına çıkıp, ekonomik yönden daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla yer kirazının üretim alanlarının yaygınlaştırılmasını gerekiyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde üretim alanlarının çoğalmaya başlamasıyla yaş meyve sebze üretimi içeresinde yeni bir ürün gelişeceğini gördük. İlk deneme üretimi Mersin'de yapılan bu ürün, çeşitli illerde üretilmeye başlandı. Şu anda bir iç talep patlaması var. Fakat bir ürünün ihracat vasfı taşıyabilmesi için bol üretim yapılması gerekiyor. Bu nedenle üreticileri yer kirazı üretmeye çağırıyoruz. İç piyasada yeterince tanınmayan bu meyvenin iç tüketimin artması aynı zamanda dış pazardaki rekabet şansımızı da artıracaktır.'' Üretim alanlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla daha önce kilogram fiyatı 120-175 lira arasından ithal edilen yer kirazının, artık iç piyasada 10 ile 40 lira arasında tüketiciye ulaştığına dikkati çeken Kaçmaz, ''Yüksek fiyatı nedeniyle iç pazarda özellikle lüks oteller, lokantalar ve marketlerde pazarlanan meyvenin üretimdeki artışa paralel olarak fiyatının düşmesi ile pazarda bilinilirliği artacaktır'' diye konuştu. -YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR, ZAYIFLAMA VE DİYET KÜRLERİNDE KULLANILIYOR- Kaçmaz, taze tüketilebilen yer kirazı meyvesinin, sahip olduğu aroma ve mayhoş tattan dolayı pastacılıkta, sos ve marmelat yapımında, meyve salatalarında ve tatlılarda da kullanıldığını söyledi. Anavatanı Güney Amerika'da halk tarafından deri, şeker, kalp, verem ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığını belirtildiğini ifade eden Kaçmaz, şöyle devam etti: ''Uzmanların belirtiğine göre, C, B1, B2, B3 karoten vitamin ve mineralleri açısından zengin bir meyve olan yer kirazı, kandaki fazla ürik asidin atılmasına yardımcı oluyor. Besin değerinin yüksek olması ve içeriğindeki kalsiyum nedeniyle özellikle okul öncesi çocuklarda beslenmesinde tavsiye ediliyor. İçerdiği keroten sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yaşlanmayı geciktirici etki gösteren, cildi güneşin zararlı etkilerinden ve cilt kanserinden korumaya yardımcı olan yer kirazı, az ve yüksek lifli yapısı ile zayıflama ve diyet kürlerinin vazgeçilmez meyvesidir. Özellikle kurusu yüksek lif oranına sahiptir. Meyvesinin yanı sıra kökleri ve yeşil gövdesi de bitkisel ilaçların yapımında sanayide kullanılıyor.''