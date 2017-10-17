T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yer altındaki çöp konteynerinin içine düştü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı

17 Ekim 2017 09:08

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi. Karanlıkta  5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,\'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı adamın yardımına ise çevrekiler koştu. Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih T,\'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAFatihOlaySeyhanBakımyurdu CaddesiAkşamKaranlıktaFatih TBağırarakUzunAmbulanslaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24