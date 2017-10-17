Yer altındaki çöp konteynerinin içine düştü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi. Karanlıkta 5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,\'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı adamın yardımına ise çevrekiler koştu. Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih T,\'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



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