Yer altı şehri ödenek bekliyor

Kapadokya'nın kapladığı alan itibariyle en büyük yer altı şehirlerinden biri olan Çukurören yer altı şehrinin turizme açılması için 600 bin TL ödeneğe ihtiyaç olduğu bildirildi.



Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar Belde Başkanı Nizamettin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanı itibariyle Kapadokya'nın en büyük yer altı şehirlerinden biri olan Çukuören yer altı şehrini, turizme kazandırmak için temizlik çalışmalarının 2006 yılında Aksaray Müzesi başkanlığında başladığını söyledi.



Aksaray Valiliği ve Gülağaç Kaymakamlığının katkılarıyla yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Uğur, "Çukurören'deki temizlik çalışmalarında bugüne kadar 100 bin TL civarında bir harcama yapıldı. 3 yıl içinde yapılan temizlik çalışmalarının sonucunda yer altı şehrinin önemli bir kısmı temizlendi" dedi.



Çukurören yer altı şehrinin geniş bir alana yayıldığını ve turizm değerinin yüksek olduğunu belirten Uğur, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı kaplayan yer altı şehrinin önemli bir kısmını açtık. 8 katlı yerleşimde açılmayı bekleyen daha birçok alan var. Çukurören, burada yaşayan insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen kompleks bir yapıya sahip. Kazı ve temizliği biten kısımlardaki bezirhane, şırahane, hayvan barınakları, toplantı salonu, kilise, depo, su kuyuları, dehlizler, tüneller, kilitli taşlar, kaçış ve sığınmaya çok müsait koridorlar gezilebilir. Yer altı şehrinin turizme açılmasının ardından buraya gelen bir turist, 2-3 saat içerde kalabilir. Yazları dışarıdaki sıcak havaya karşılık içerde inanılmaz serinletici bir hava var."



Turizme açılması için 600 lira gerekiyor



Uğur, Çukurören'de temizlik çalışması yapılan kısımların turizme açılabileceğini vurgulayarak, Çukurören yer altı şehrini Kapadokya turizmine kazandırmak istediklerini bildirdi.



Çukurören yer altı şehrinin turizme açılabilmesi için 600 bin TL ödeneğe ihtiyaç olduğunu belirten Uğur, şöyle devam etti:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konya Anıtlar Kuruluna hazırlatılan raporda, Çukurören'in turizme kazandırılması için 600 bin TL ödeneğe ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Çukurören'de çevre düzenlemesi projesine ihtiyaç var. Yer altı şehrinin aydınlatılması için de elektrik getirildi ve içeriye hattın döşenmesi gerekiyor. Bekçi kulübesi ve kullanılacak diğer hizmet binaları da yapılmalı. Ayrıca Çukurören yer altı şehrini Gülpınar'a bağlayan 8 kilometrelik stabilize yolun da asfaltlanması gerekiyor."



Uğur, Çukurören ve Orta Anadolu'nun en eski yerleşimi Aşıklı Höyük'ün de turizme açılmasıyla birlikte bölgede yeni bir tur güzergahının da doğacağını sözlerine ekledi.

