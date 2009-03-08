‘Yepyeni bir siyaset ortaya koyacağız’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede yepyeni bir siyaseti ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.



Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'da, Ilıca ilçesi, Dadaşken ve Palandöken semtlerini gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.



Daha sonra Pasinler ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap eden Süleyman Soylu, 29 Martta yapılacak seçimlerde Türkiye'nin ve Erzurum'un en iyi kararı vereceğini söyledi.



Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Soylu, "Şu anda Türkiye'nin toplam borcu 507 milyon dolara çıktı. Türkiye ithalat ülkesi oldu. Türkiye bir faiz ülkesi oldu" diye konuştu.



Süleyman Soylu, şöyle devam etti:



"Bu ülkede yepyeni bir siyaseti ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz biliriz ki insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. İnsanın en faydalısı da insana faydalı olandır. Bu düşünceyle Türkiye'yi, yurt dışına çıktığımızda, oradaki görevlilerin, o ay yıldızlı pasaportu gördüğünde dudak büken değil, burun kıvıran değil, gönlünün titrediği, saygıyla ayağa kalktığı bir hale getireceğiz. Ezilen Türkiye değil, lider bir Türkiye yapacağız."



Demokrat Parti döneminde Türkiye'de yapılan çalışmaları anımsatan Soylu, şunları kaydetti:



"Bugün Ezan-ı Muhammediye aslıyla okunuyorsa onun sebebi Demokrat Parti, sebebi rahmetli Adnan Menderes'tir. Bunun üzerinden siyaset yapmadık, hiçbir zaman da yapılmasını doğru bulmadık.



Türkiye'de bugün tarım varsa, çiftçi varsa ve yol varsa sebebi Adnan Menderes'tir. 1950 ile 1960 arası Türkiye'de yoktan 25 bin kilometre yol yapıldı. Sen gel Erzurum'un ortasına, sanki zulüm edermiş gibi rahmetli Menderes'i asan imzayı atan Cemal Gürsel'in adını stadyuma ver. Bu doğru bir iş değil. Allah bize iktidar nasip etsin, onun yerine de Adnan Menderes Stadyumu yazacağım."



(AA)

