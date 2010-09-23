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Dünya

YENİ TÜR DİNOZOR FOSİLLERİ BULUNDU ANKARA (A.A) 

23 Eylül 2010 15:42

-YENİ TÜR DİNOZOR FOSİLLERİ BULUNDU ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Bilim adamları, ABD'nin güneyindeki Utah eyaletinin bulunduğu bölgede, daha önce bilinmeyen türde boynuzlu, ot obur, dev iki dinozor fosili keşfetti. Plos ONE dergisinde yayımlanan bulgulara göre, ortaya çıkarılan bu yeni tür iki dinozor, yaklaşık 68-99 milyon yıl önce Tebeşir Döneminde, "kayıp kıta" Laramidia'da yaşadı.    Utah eyaletinin güneyinin iç kesimlerinde ortaya çıkarılan ve "Kosmoceratopsorta" adı verilen dinozorların kafalarında, daha önce bilinen bütün dinozor türlerinden çok daha fazla boynuz bulunuyor ve özellikle de burunlarının üzerinde büyük bir boynuz yer alıyor. Başında toplam 15 boynuz olan dinozorlardan biri, bugüne kadar keşfedilen en gösterişli başa sahip dinozor olarak niteleniyor. Bu dinozorun sadece burnunun üzerinde değil, iki gözünün ve elmacık kemiklerinin üstünde de boynuzlar bulunuyor.    Tropikal iklime yakın ve bataklıklı bir çevrede yaşayan bu dinozorların, boynuzlu dinozorlar ailesinin en bilinen türü olan "Triceratops"lara yakın akraba olduğu düşünülüyor.

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