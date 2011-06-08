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YENİŞEHİR'DE 3. GECE DE GERGİNLİK ÇIKTI YENİŞEHİR (A.A)

08 Haziran 2011 11:20

-YENİŞEHİR'DE 3. GECE DE GERGİNLİK ÇIKTI YENİŞEHİR (A.A) - 08.06.2011 - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde HEPAR'lı gençler ile BDP'liler arasında 2 gece üst üste yaşanan gerginliğin ardından bu gece de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gençlere polis müdahale etti. Olaylarda, 17 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, gece yarısı Heykel mevkisi civarında şüpheli gördüğü kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bir süre sonra, Heykel Meydanı'nda toplanarak İstiklal Marşı'nı okuyan gençlerden oluşan 70-80 kişilik gruba Yenişehir Emniyet Müdürü Şeref Kozan, dağılmaları konusunda uyarı yaptı. Uyarıya rağmen Bursa Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen grubu, polis, bir süre sonra durdurdu. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Feridun Turan, eylemin yasa dışı olduğunu ve bu saatte kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı olmadığını söyledi. Bunun üzerine Bursa Caddesi'nden İznik Caddesi'ne yönelen gruba, polis müdahale etti, bazı kişileri gözaltına aldı. Ara sokaklara dağılan gruptakiler ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.  Polisin, ara sokaklara kaçan bazı kişileri de yakalamasıyla toplam 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  Bursa'nın Yenişehir ilçesinde HEPAR'lı gençler ile BDP'liler arasında 2 gece önce çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı. İlçede, dün gece de gerginlik yaşanmıştı.

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