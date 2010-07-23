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Y.E'NİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 21:53

-Y.E'NİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK  İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Hamit Okur, annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 4 yaşındaki Y.E'nin durumuna ilişkin, ''Y.E'nin hayati tehlikesi yok ama bütün vücudunda darp izleri var'' dedi. Okur, yaptığı açıklamada, dün hastanelerine getirilen 4 yaşındaki Y.E'nin Çocuk Cerrahisi bölümünde tedavi altına alındığını ve gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi. Annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edildiği iddia edilen Y.E'nin, vücudunda herhangi bir kırık ya da çıkığın bulunmadığını ve çocuğun birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını ifade eden Okur, ''Hastanede gerekli tetkikleri yapılıyor ayrıca çocuğa psikolojik ve sosyal destek veriliyor'' diye konuştu.

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