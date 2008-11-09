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Spor

Yenilmez adamın intikamı

Dünya Hafif Sıklet Boks Şampiyonu Galli Joe Calzaghe'nin son kurbanı fotoğraftaki Amerikalı boksör Roy Jones oldu.

09 Kasım 2008 02:00




Dünya Hafif Sıklet Boks Şampiyonu Galli Joe Calzaghe'nin son kurbanı fotoğraftaki Amerikalı boksör Roy Jones oldu.


Calzaghe, ilk rauntta burnuna gelen çok sert darbenin intikamını acı aldı...

New York Madison Square Garden'de dün gece oynanan ünvan karşılaşması çok heyecanlı geçti.

Ringlerdeki son 45 maçın hepsini kazanan 36 yaşındaki Galler'li boksör Joe Calzaghe karşılaşmaya 46'ıncı galibiyetini almak için çıktı. Ancak ilk rauntta daha önce 8 kez dünya şampiyonu olmuş ABD'li rakibi Roy Jones'tan çok sert bir kroşe yiyerek yere düşen Calzaghe, bu raundu yenik kapadı.

Sonraki rauntlarda yavaş yavaş üstünlüğü ele geçiren Calzaghe, 7'inci rauntta sert bir sağ yumrukla rakibinin gözünü kanlar içerisinde bıraktı.

Karşılaşma 12'inci raundun sonunda hakem kararı ile yenilmez adam Calzaghe lehine sonuçlanırken, Galli boksör hafif sıklet boks şampiyonu ünvanını devam ettirdi.

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