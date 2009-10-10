Yenilirlerse, Türkiye 300 milyon dolar kayba uğrayacak

2010 Dünya Kupası’na katılamamamız sadece futbolumuza değil ekonomimize de büyük darbe indirecek.



En ciddi zararı 100 milyon dolar ile elektronik sektörü görürken, toplam kayıp 300 milyon doları bulacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye, 2010 Dünya Kupası yolunda kaderini bekleyecek maçlara kilitlendi. Futboldaki son ciddi şampiyona olan Euro 2008’de yarı final oynayarak büyük prim yapan Türk futbolu, gelecek sezon Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Dünya Kupası’nda da var olma telaşında. Tersi bir sonuç, geçen sezon kazandığımız prestiji tıpkı 2002’nin ertesinde olduğu gibi hızla yitireceğimiz anlamına geliyor.



Ancak futbolun bu en büyük şölenine katılamazsak, kaybedeceklerimiz bununla sınırlı değil. Zira Güney Afrika’da olmamak, futbolumuz kadar ekonomimizi de vuracak. Yapılan araştırmalar, ay yıldızlı takımımızı gelecek yaz kupada göremeyecek olmanın zaten krizlerle boğuşan ülke ekonomisini en az 300 milyon dolar kayba uğratacağını gösteriyor.



Satışlar %200 artmıştı



Dünya Kupası’na katılamazsak en büyük darbeyi yiyecek sektörlerin başında elektronik geliyor. Televizyon satışlarının böyle turnuvalar sırasında tavan yaptığı bilinen bir gerçek. İstatistikler, 2008 Avrupa Şampiyonası sırasında panel TV satışlarının yüzde 200 arttığını ortaya koyuyor. Nitekim LCD ve plazmaların bu kadar gelişmediği 2002 Dünya Kupası’nda bile Türkiye’deki elektronik eşya satışları 75 milyon dolara ulaşmıştı.



Felaket senaryosunda beyaz eşyayı, forma ve bayrak satışından beslenen tekstil sektörü izliyor. Millilerin yarı final oynadığı 2002 Dünya Kupası’nda forma, bayrak ve diğer logolu ürünlerin satışından yaklaşık 50 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti. Bu rakam 2010 Dünya Kupası’na katılırsak 70 milyon dolara yaklaşabilir.



50 milyon dolarlık tanıtım



Türkiye’nin tanıtımı için ayrılan bütçenin 35 milyon dolar olduğu göz önünde bulundurulursa, G.Afrika’ya gidemezsek en az 50 milyon dolara yapacağımız bir reklam kampanyası yerine geçecek tanıtım fırsatını da tepmiş olacağız. 3G ile birlikte atağa kalkan GSM sektörünün zararı, medyanın reklam kaybı ve Futbol Federasyonu’nun sponsorlardan doğacak zararı da eklendiğinde ise fatura 300 milyon dolara kadar çıkacak.



Deplasman karnemiz zayıf



A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası elemelerinde rakip sahada oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda yaptığı son 3 maçta Estonya ve Bosna-Hersek ile berabere kalırken, İspanya’ya ise yenildi.Ay yıldızlı ekibimiz, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in ikinci görev süresi içinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde rakip sahalarda yaptığı 13 maçın 6’sını kazanırken, 3’ünü yitirdi, 4’ünde de berabere kaldı.