-Yenilgiyi unuttu İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 24 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Manisaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de bileği bükülmüyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a 3-2 yenilerek alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 24 lig mücadelesinde 20 galibiyet, 4 de beraberlik çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, iki sezon önce 24. haftada Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başladığı yenilmediği periyotta 24 maçta rakiplerinin filelerine 50 gol atarken, kalesinde sadece 9 gol gördü. -Kalesini gole kapadı- Kadıköy'deki lig maçlarında son dönemde kalesini adeta gole kapatan Fenerbahçe, geçen sezonun 15. haftasından bu yana kalesinde gole izin vermedi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son golü geçen sezonun 15. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendiği maçta gören sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligin ilk haftasındaki Orduspor (1-0) mücadelesinde üst üste 10. maçını gol yemeden tamamladı. Fenerbahçe fileleri, son olarak bu maçın 47. dakikasında Emenike'nin golüyle havalanmıştı. Emenike'in ayağından yediği golden sonra kalesine adeta duvar ören Fenerbahçe, tam 943 dakikayı gol yemeden tamamladı. Rakip ManisasporFenerbahçe ile Manisaspor, lig tarihinde yarın 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne kadar yaptığı 10 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 1'ini Manisaspor kazanırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 24 golüne, Manisaspor 16 golle yanıt verdi.